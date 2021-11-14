بعد التعاقد مع ألفيش.. تغييرات محتملة في تشكيل برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قرر اعادة توزيع الأدوار في الفريق الكتالوني، عقب التعاقد مع الظهير البرازيلي داني ألفيس.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم السبت، أن تشافي بات لديه 4 لاعبين يستطيعون شغل مركز الظهير الأيمن، وهم: سيرجينو ديست وأوسكار مينجويزا وسيرجي روبرتو وألفيس.



وأشارت الصحيفية إلى أن هذا المركز، سيقتصر على ألفيس وديست، دون معرفة أيهما سيكون أساسيًا في تشكيلة تشافي، الذي يفكر أيضًا في استخدام النجم البرازيلي كجناح أيمن، كما كان يفعل رونالد كومان مع ديست، لكن يجب التأكد أولًا من الحالة البدنية لألفيس.



وأضافت الصحيفة أن مينجويزا سيكون قلب دفاع تحت قيادة تشافي، حيث سيدخل في المداورة مع كل من، جيرارد بيكيه وإريك جارسيا وكليمنت لينجليت، أما سيرجي روبرتو فسيشارك في خط الوسط فقط، ما دام أن الفريق لا يعاني نقصًا في مراكز أخرى.

