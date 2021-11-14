برج القوس.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج القوس.
برج القوس.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله. 
صحيًا: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب.

 

 

الأبراج اليوم حظك اليوم توقعات الابراج الابراج حظك اليوم أخبار الابراج اليوم
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

أزمة جديدة.. اتحاد الكرة يفاجئ الزمالك بهذا الأمر

أول رد من الحكومة على تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل

بعد التعاقد مع ألفيش.. تغييرات محتملة في تشكيل برشلونة

عاجل.. الزمالك يستطلع رأى كارتيرون قبل الاستغناء عن نجم الفريق

17 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك

بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": "أنفقت كل أجري في شراء الألعاب" (فيديو)

وسائل إعلام ليبية تؤكد ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية