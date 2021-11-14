الأهلي يحسم مصير رامي ربيعة

حسم جهاز الكرة بنادى الأهلى مصير رامى ربيعة، مدافع القلعة الحمراء، بشأن الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمه.



وأوضحت التقارير أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي استقر على رحيل رامى ربيعة حال ضم مساك جديد فى انتقالات شهر يناير.



وكان رامى ربيعة قد ابتعد عن حسابات الجهاز الفنى فى الفترة الماضية، فى ظل الاعتماد بشكل أساسى على الثنائى أيمن أشرف والمحترف المغربى بدر بانون.



يذكر أن رامى ربيعة كان قد طلب المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية، ولكن المدير الفنى تجاهل طلبه ولم بدفع به فى المباريات.

