شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة، ننشر لكم شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شروط عامة

- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

- أن لا يتعدى سن المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

- أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم وليس الموسمي.

- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمحدودي الدخل

- اجمالي قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنية مصري.

- 4.5 ألف جنيه حد اقصي للدخل الشهري للفرد الأعزب.

- 6 آلاف جنيه حد اقصي للدخل الشهري  للأسرة.

- دفع 10% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الوحدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل

- اجمالي قيمة الوحدة حاليًا 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

- 10 آلاف جنيه حد اقصي للدخل الشهري للفرد الأعزب.

- 14 ألف جنيه حد اقصي للدخل الشهري  للأسرة.

- دفع 15% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

- دفع 20% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الوحدة التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

 

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