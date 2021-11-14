شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة، ننشر لكم شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
شروط عامة
- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
- أن لا يتعدى سن المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.
- أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم وليس الموسمي.
- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمحدودي الدخل
- اجمالي قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنية مصري.
- 4.5 ألف جنيه حد اقصي للدخل الشهري للفرد الأعزب.
- 6 آلاف جنيه حد اقصي للدخل الشهري للأسرة.
- دفع 10% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الوحدة.
شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل
- اجمالي قيمة الوحدة حاليًا 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.
- 10 آلاف جنيه حد اقصي للدخل الشهري للفرد الأعزب.
- 14 ألف جنيه حد اقصي للدخل الشهري للأسرة.
- دفع 15% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
- دفع 20% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الوحدة التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.