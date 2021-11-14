نكشف محاولات اتحاد الطائرة لتأجيل الإنتخابات.. أو استبعاد الشمرلى وهويدا مرة أخرى

يبذل أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة وبعض العاملين فيه جهودا غير عادية لتأجيل الإنتخابات المحدد لها يوم الجمعة المقبل، لمدة شهرين على الأقل، بعد أن علم أعضاء اللجنة الذين يساندون القائمة الاخري فى الإنتخابات، التفوق الكبير لقائمة شريف الشمرلى المرشح رقم وأحد على منصب الرئاسة هو وقائمته، والتى تضم معه هناء حمزة فى منصب النائب وهويدا مندى على منصب أمانة الصندوق، ومجموعة متميزة فى العضوية أمثال الكابتن أحمد الشموتي والعقيد تامر بيبرس والدكتور محمود الفقى والمحاسب شوكت صابر والدكتور عمرو طه ، وذلك بإرسال خطابات إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتأجيل الإنتخابات بسبب أن بعض الأندية التى جرت فيها الإنتخابات الفترة الماضية، بعد تأجيل انتخابات الاتحاد من يوم 5 إلى يوم 19 نوفمبر، لم تستطع تغيير المناديب الخاصة بها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام أحد المسئولين بالاتحاد بالاتصال برئيسة الاتحاد الأفريقى لإيجاد أى طريقة أو وسيلة لاستبعاد الشمرلى وهويدا من قائمة المرشحين مرة أخرى، بعد أن عادا بقرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وبخطاب من اللجنة الأوليمبية الذى طالبت فيه الاتحاد إدراج أسمى الثنائى ضمن قائمة المرشحين ، وذلك من أجل الاستغاثة بالاتحاد الإفريقى لإرسال خطاب يمنع الشمرلى وهويدا من خوض الإنتخابات مهما كلف ذلك من جهد، ولكن اللجنة الأوليمبية المصرية قطعت الطريق نهائيا على الاتحاد الإفريقى لإرسال أى خطابات خاصة بالثنائى شريف وهويدا، بعد أن أبلغت موقفهما بالكامل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، ومطابقة الشمرلى وهويدا لشروط الترشيح للانتخابات التى تضمنتها لائحة النظام الأساسى للإتحاد المصرى، والتى تجرى الإنتخابات على ضوئها، فضلا عن صحة موقف هويدا مندى، وجود إخلاء طرف معها، موقع من جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد الذى تم انتخابه فى أكتوبر عام 2020، حيث كانت تتقلد منصب المدير التنفيذى للاتحاد فى المجلس السابق.

واكتسبا الشمرلى وهويدا مندى ثقة أغلب أعضاء الجمعية العمومية بعد أن علم الجميع بالمؤامرة التى دبرها أحد المصريين بالداخل، والتقرب من مسئولة إفريقية، لإبعاد الثنائى عن الإنتخابات، بعد التأكد من قوتهما وضعف قوة القائمة المنافسة لهما، والتى أوضح الشمرلى خيوط المؤامرة التى تعرض لها بالمستندات أثناء جولاته الإنتخابية، مما أدى إلى التفاف معظم أعضاء الجمعية العمومية حول قائمة الشمرلى من أجل إعادة الكرة الطائرة المصرية إلى سابق عهدها بعد أن عانت خلال السنوات الماضية من الوهن والضعف بسبب توالى اللجان المؤقتة التى ادارت الاتحاد، والتى اهتمت بأشياء أخرى بعيدا عن الإهتمام باللعبة والعاملين فيها.

