ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز لـ26.5 مليون طنا بالربع الثالث

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن الدول العربية حافظت على مستويات مرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بعد الأداء الاستثنائي الذي حققته خلال الربع الأول والثاني من العام.

وأظهر تقرير منظمة "أوابك" حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث من عام 2021، ارتفاع إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى 26.5 مليون طنا، مقابل 25.7 مليون طنا في الربع المماثل من عام 2020، ليرتفع بنحو 3.2%.

وأشارت "أوابك"، إلى أن هذا المستوى المرتفع من صادرات الغاز الطبيعي المسال جاء على الرغم من التراجع الذي شهدته صادرات قطر؛ بفضل تنامي الصادرات من الإمارات والجزائر ومصر، مع استمرار تشغيل محطات الإسالة في سلطنة عُمان بكامل طاقتها الإنتاجية.

وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من 2021؛ بواقع 19.1 مليون طنا بانخفاض سنوي 3.5%، يليها عُمان بواقع 2.5 مليون طنا بزيادة سنوية 19%، ثم الجزائر بصادرات بلغت 2.4 مليون طنا بزيادة 6.1% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات من الإمارات 7.1% لتبلغ 1.5 مليون طنا بالربع الثالث من 2021، ثم مصر بصادرات بلغت مليون طنا بزيادة سنوية بلغت 900%.