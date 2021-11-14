قطر تصدر سندات محلية بـ3.35 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي خلال الخميس الماضي سندات وصكوكًا محلية بقيمة 3.35 مليار ريال (925.90 مليون دولار).

وطبقًا للبيانات المنشورة على "المركزي"، فقد أصدر نهاية الأسبوع الماضي صكوكا إسلامية بقيمة مليار ريال، لأجل 5 سنوات، إذ تستحق في 11 نوفمبر عام 2026.

كما أصدر المركزي في نفس اليوم سندات حكومية بقيمة على شريحتين بقيمة إجمالية 2.35 مليار ريال، وبلغت قيمة الشريحة الأولى 900 مليون ريال لأجل 5 سنوات، تستحق في 11 نوفمبر 2026، أما الشريحة الثانية فقد بلغت قيمتها 1.45 مليار ريال لأجل 7 سنوات لتستحق في 11 نوفمبر 2028.

وتبعًا لذلك ارتفع الرصيد القائم لمصرف قطر المركزي من الصكوك الإسلامية إلى 47.725 مليار ريال، ووصل الرصيد القائم من السندات المحلية إلى 70.475 مليار ريال.

يشار إلى أن 11 نوفمبر 2021، شهد استحقاق إصدار سندات محلية في قطر أصدرها "المركزي" في نفس اليوم عام 2018، كان أجلها 3 سنوات، وبقيمة 2.65 مليار ريال، كما يستحق إصدار صكوك أيضًا في نفس اليوم وله نفس الأجل بقيمة 700 مليون ريال.

وتُعرف السندات بأنها إحدى أدوات الدين العام طويلة الأجل، بينما الصكوك تصدرها الدولة لجمع الأموال وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول حكومية.

وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر خلال شهر أكتوبر الماضي سندات وصكوكًا محلية بقيمة 550 مليون ريال.