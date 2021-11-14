الأرصاد تصدر بيان عاجل بشأن الأحوال الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن في الأحوال الجوية على جنوب البلاد، وانحسار فرص الأمطار على مناطق من سلاسل جبل البحر الأحمر "حلايب -شلاتين-مرسى علم" تكون متفاوتة الشدة، وذلك وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية.



ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.



كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلًا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



