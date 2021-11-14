السعودية تبحث مع ايرلندا تعزيز التبادل التجاري

التقى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم بليو فارادكار نائب رئيس وزراء إيرلندا وزير المشاريع والتجارة والتوظيف بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة وعبدالرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية بين السعودية وايرلندا والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة قطاعات بين البلدين.

وأكد الدكتور ماجد القصبي خلال اللقاء أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين السعودية وإيرلندا والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية 2030 وتعزيز الشراكة في جميع المجالات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. ورحب بزيارات رجال الأعمال للتعرف على الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية. مبديا اهتمام المملكة بالتعاون مع الشركات الإيرلندية وتحفيز ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التكنولوجيا وتقنية المعلومات والصناعات الذكية والابتكار وريادة الأعمال والشراكة معا لإنجاح المشاريع السعودية الضخمة.