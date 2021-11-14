سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-11-2021 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 14-11-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام التعاملات أمس، مسجلًا استقرارا في البنك الأهلى المصرى 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.44 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى  51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وفى بنك قناة السويس سجل 51.88 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 51.90 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.38 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
51.88 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.44 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.14 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

 

 

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