بيتكوين تتجاوز مستوى 64.7 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1 في المائة منذ الساعة الخامسة مساء الجمعة لتصل إلى 64732 دولارا في الساعة العاشرة صباح أمس السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2.2 في المائة، حيث تم تداولها بين 63405 دولارات و64808 دولارات.



وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر، الآن 6.2 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 68992 دولارا.



وفقدت عملة بيتكوين 2.1 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 123 في المائة حتى الآن هذا العام.



يشار إلى أن كثيرا من المحللين يؤكدون أن إطلاق صندوق بروشيرز المتداول في البورصة هو مجرد بداية لمعركة أطول بكثير، لإقناع هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن المنتج، الذي يوفر ارتباطا مباشرا في أسواق العملات المشفرة غير المنظمة، إلى حد كبير، ينبغي أن يتم تداوله في بورصات "وول ستريت".



بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، كان العامل الحاسم في السماح لصندوق بروشيرز المتداول في البورصة بالمضي قدما، هو أنه يحمل عقودا آجلة يتم تداولها في بورصة شيكاغو التجارية، الخاضعة للتنظيم بالكامل، بدلا من عملات رقمية مباشرة.

عادة ما يتم شراء وبيع العملات المشفرة من خلال مجموعة متنوعة من الأماكن في السوق، أشار إليها جاري جينسلر رئيس الهيئة باسم "الغرب المتوحش". قال جينسلر في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، "ما لديك هنا هو منتج تم الإشراف عليه لأربعة أعوام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، وهذا أمر يقع ضمن سلطتنا القضائية..، لدينا بعض القدرة على إدخاله في برنامج حماية المستثمر".



شركة إنتراكتيف بروكرز، وهي وسيط تجزئة، كشفت النقاب عن تداول العملات المشفرة للمستشارين الماليين، لكن توماس بيترفي، رئيس الشركة، كان أكثر حذرا بشأن القيمة التي يحصل عليها المستثمرون من امتلاك صندوق بروشيرز أو الصناديق المشابهة.