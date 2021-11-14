ارتفاع القاعدة النقدية في قطر إلى 107 مليار ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 6.7% على أساس شهري إلى 106.7 مليار ريال.

ودعم النمو الشهري للنقود الإحتياطية لمصرف قطر المركزي الشهر الماضي زيادة فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 16% وصولًا إلى 10.1 مليار ريال، ونمو رصيد "فئة الأخرى" التي تمثل ودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.8% إلى 29 مليار ريال، علاوة على ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى 43.8 مليار ريال، مقابل استقرار النقد المصدر عند 23.8 مليار ريال.

وتمثل القاعدة النقدية ما نسبته 52% من إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر البالغة 209 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي.

وكانت القاعدة النقدية في قطر قد انخفضت 11% في سبتمبر إلى نحو 100 مليار ريال.

 

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