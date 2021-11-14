انخفاض درجات الحرارة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 15-11-2021 في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الاثنين 15-11-2021، انخفاض في درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.



كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخرة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين تسجل القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

