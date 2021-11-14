تقرير نفطي: أوبك + لا تستهدف سعرا محددا للنفط

أكد تقرير نفطي أصدرته "وورلد أويل"، أن "أوبك +" تركز على ضمان إمدادات ثابتة من الخام للأسواق العالمية ولا تستهدف سعرا محددا، وهو ما شدد عليه وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، موضحا أن مجموعة المنتجين تهدف إلى إضافة 400 ألف برميل يوميا استهدفتها كل شهر وستراجع وتيرة زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2022.



وأشار إلى وجود قلق من عدم تمكن بعض دول "أوبك +" في تحقيق الزيادات الشهرية التي تعهدوا بها، حيث تكافح دول مثل أنجولا ونيجيريا لتحقيق الأهداف، لافتا إلى أن الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة والهند طالبت منتجي "أوبك +" بضخ مزيد لتهدئة الأسعار التي قفزت هذا العام.



ونقل التقرير عن الوزير العراقي قوله: إن "سياسة أوبك لا تتعلق بخفض الأسعار أو رفعها، بل يتعلق الأمر بتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، مشددا على أن هدف أوبك هو منع الأسعار من الانهيار وليس هناك هدف للوصول إلى سعر معين".



وذكر أن "أوبك +" تستعيد الإنتاج الذي كانت عليه العام الماضي عندما قضت أزمة فيروس كورونا على الطلب ومع ذلك، فإن تحالف "أوبك +" يعيد الإمدادات بشكل تدريجي فقط، مبررا ذلك بأن الحذر لا يزال ضروريا مع استمرار المخاطر على الاستهلاك العالمي.



واستمرت التقلبات في أسواق النفط الخام العالمية، حيث شهد الخامان الرئيسان "برنت والأمريكي" انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من قوة الدولار بسبب تكهنات بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تفرج عن كميات من النفط من المخزون الاستراتيجي لتهدئة الأسعار. وعلى أساس أسبوعي هبط سعر خام برنت 0.7 في المائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 في المائة، فيما تستمر مجموعة المنتجين في "أوبك +" في تطبيق قيود المعروض مع إجراء زيادات طفيفة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بقيمة 400 ألف برميل يوميا وهي المطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي على أساس شهري، بسبب عدم اليقين في السوق ونقص الاستثمار وصعوبة الوفاء بالحصص المتفق عليها.



من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي، أن أسعار النفط الخام كانت تحوم ضمن نطاق 80 - 85 دولارا للبرميل إلا أنها تعاني حاليا انخفاضها الأسبوعي الثالث على التوالي إلى جانب التراجع في أسواق العقود الآجلة، حيث تشير عديد من الاتجاهات إلى مزيد من الضعف في سوق النفط الخام.



وتوقع التقرير أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا بشأن مزيد من إصدارات الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في الأيام المقبلة، إضافة إلى ذلك توترت آفاق الطلب قليلا أخيرا، حيث خفضت "أوبك" توقعاتها للطلب للربع الرابع من عام 2021 بمقدار 330 ألف برميل يوميا.