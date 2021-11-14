البحرين تستعد لجمع ملياري دولار من خلال السندات

تستعد البحرين لجمع ملياري دولار اليوم في الوقت الذي تسرع فيه الدولة الخليجية المثقلة بالديون الخطى لجمع سيولة إضافية في ظل توقعات بتشديد شروط التمويل.



وأظهرت صحيفة الشروط أن المنامة تسوق سندات مقومة بالدولار على شريحتين، تتألف من صكوك إسلامية وسندات تقليدية.



وكشفت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.375 في المئة للصكوك الإسلامية لأجل 7.5 سنة، وبين ستة في المائة و6.125 في المائة لسندات لأجل 12.5 سنة.



وتم تقليص هذه المستويات لاحقا مع تدفق طلبات تزيد قيمتها عن 4.7 مليار دولار.

وتشترك بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني في ترتيب بيع السندات التي يتوقع أن يتحدد سعرها في وقت لاحق اليوم.



وتدخلت دول خليجية لدعم البحرين لتفادي أزمة ائتمان في عام 2018 بحزمة إنقاذ مالي بعشرة مليارات دولار.



وارتبط هذا الدعم بخطط لإصلاح وضعها المالي من خلال كبح الإنفاق الحكومي، لكن بعد أن ضغطت أزمة كورونا على ماليتها العامة، أرجأت البحرين في سبتمبر ولمدة عامين خططا للوصول إلى التوازن بالميزانية.



وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تتلقى البحرين تمويلا إضافيا لتغطية احتياجاتها وتخفيف مخاطر السيولة.



وبحسب (رويترز) قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المائة في 2019.