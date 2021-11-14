حماية المستهلك يلزم معارض السيارات بالإعلان عن الأسعار باللغة العربية

يبدأ جهاز حماية المستهلك تطبيق قرار إلزام شركات ومعارض السيارات، بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية، اعتبارا من غد الإثنين مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملًا للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي" النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات"، على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.



وشدد جهاز حماية المستهلك، على أن من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه، ويتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل"، كما يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة كذلك يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار ويتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة— المواصفات".



ويأتى ذلك للتصدى لظاهرة ـ "الأوفر برايس" وهى عدم لجوء البعض لإضافة مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.