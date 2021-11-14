أمطار وشبورة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 15 نوفمبر 2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 في مصر، حيث قال الأرصاد إن طقس الغد سوف يشهد سقوط أمطار خفيفة، كذلك ظهور الشبورة المائية في الصباح

حالة الطقس غدا

أشارات هيئة الأرصاد إلى أن الطقس غدا الإثنين يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، أثناء النهار، ويكون الطقس ليلا يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على الأنحاء.

وتابع خبراء الأرصاد، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريبًا.

ما لفتت هيئة الأرصاد إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، كما يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1: 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل أيضا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1: 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 18

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20