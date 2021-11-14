خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١ عبر المصرية للاتصالات واخر معاد للسداد

يريد عملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2021، وذلك لتجنب تحويل الخط للاستقبال فقط وانقطاع خدمة الاتصال والانترنت عن الهاتف الارضي وفقا للشركة المصرية للاتصالات والتي تتيح للمواطنين إمكاني معرفة الفاتورة الكتروني دون الاضطرار للذهاب إلى مقر الشركة الرئيسي.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١

قالت المصرية للاتصالات إنه يتم إصدار فاتورة الهاتف الأرضي ٢٠٢١ على موقعها الإلكتروني في 15 ديسمبر، وينتهي تاريخ دفع الفاتورة في 15 يناير التالي دون غرامات، وتفرض الشركة غرامة على التأخير على المشتركين، بحد أدنى 10 جنيهات، أو 1.5٪ من قيمة الاشتراك،”بحد أقصى 11 شهرا من شهر بدء الرسوم الإدارية”.

كما تمنح الشركة المصرية للاتصالات عملائها شهرا واحدا لسداد الفاتورة من وقت البدء لمدة تصل إلى أسبوعين عن كل شهر.

ويتم قطع خدمة استقبال المكالمات يوم 14 فبراير 2022 للعملاء الذين لم يسددوا الفاتورة ويتم قطع الحرارة وفرض غرامة لعدم السداد في 15 فبراير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١