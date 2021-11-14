روسيا: الغرب يضغط على كييف بالمخاوف البيئية لترفض الغاز الروسي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يحاول حمل أوكرانيا على رفض الغاز الروسي الرخيص تحت ستارالمخاوفالبيئية.

وأكد باتروشيف - في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - أنه "تحت ستار المخاوف البيئية، يقوم الغرب عمدا بتسهيلاستخدامبطاريات الرياح والطاقة الشمسية في أوكرانيا، مما يجعل كييف ترفض الغاز الروسي الرخيص".

 

وأشار إلى أنه "إذا كان فصل الشتاء باردا بشكل غير متوقع، فإن بروكسل تقول إنها ستساعد أوكرانيا من خلال عكس إمدادات الغازمنسلوفاكيا، مضيفا أنه "بلا شك سيكون نفس الغاز الروسي، ولكن بسعر أعلى".

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