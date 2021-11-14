"الكاذب المتخلف".. تعليق شديد اللهجة من خالد الجندي حول تصريحات زكريا بطرس

علق الشيخ خالد الجندي، على تصريحات زكريا بطرس المسيئة للإسلام قائلًا إن البلاء هو عندما تجد ناس تزرغ الفتنة فى الوطن.. البلاء لما تلاقى عيال صغيرة عاوزين يشعلوها نار.. والبلاء تستدعى سباب وشتائم حدثت منذ 20 عاما "غار صاحبها فى 60 داهية" لكن هناك من أراد إعادته للحياة مرة أخرى.. أنا بتكلم عن زكريا بطرس".

ووصف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC، زكريا بطرس، بالكاذب الرعديد المتخلف السفيه، مشيرا إلى أنه أراد أن يشعل بلادنا نار، فتصدت له الكنيسة المصرية قبل أن يتصدى له الأزهر الشريف، وتصدى له القساوسة المخلصون فى هذا البلد قبل أن يتصدى له الشيوخ والعلماء والدعاة.

وتابع الشيخ خالد الجندى، أنه كان أخر لقاء مع هذا الـ "معتوه" على الهواء مباشر منذ 20 عاما وانتهى الموضوع، مشيرا إلى أن هناك اخبار متضاربة هل مازال على قيد الحياة أو توفى خاصة أنه من مواليد عام 1930، فإذا كان عائشا حتى الأن فسيكون عمره أكثر من 90 عام، معلقا: "كل الأخبار بتقول أنه مات وغار في ستين داهية.. وخلصنا".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن أعداء هذه البلاد لا يريدون أن يرونها تعيش فى الطريق الصحيح، ولا يريدون أن يروا المسلمين والمسيحيين أحباب ويد واحدة، حيث حاولوا اختراق هذا البلد بكل الطرق، حتى أنهم حاولوا افساد الأجواء الرياضية، معقبا: "الناس ديه مصروف عليها من أجهزة مخابراتية مبالغ ضخكمة شغلتهم وأكل عيشهم يولعوا الدنيا.. الراجل زكريا بطرس كان قليل الأدب والكنيسة شلحته وتبرأت منه واتفصل وذهب خارج البلد واستغل الفضائيات في الشتائم ولكن الكل تصدى لهم".