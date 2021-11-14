وش تالت.. ننشر موعد عرض مسلسل حنان مطاوع الجديد

تصدرت الفنانة حنان مطاوع مؤشرات بحث محرك جوجل اليوم الأحد الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢١، وذلك بعد تصريحاتها بشأن موعد مسلسلها الجديد.

موعد عرض مسلسل وش تالت لحنان مطاوع

ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل وموعد مسلسل حنان مطاوع الجديد مسلسل وش تالت، كذلك أبرز تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب

تدخل الفنانة حنان مطاوع عالم تشريح الجثث والجرائم الغامضة فى مسلسلها الجديد “وش تالت”.

حيث تواجه حنان العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة ومن تأليف محمد على إخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته الفنان محمود عبد المغنى وآخرين من النجوم، ومن المقرر أن يعرض مسلسل وش تالت خلال الشهر المقبل.

كما تخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى ابوشادى.

ويشارك حنان فى بطولته نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

أبرز تصريحات حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت الفنانة "حنان مطاوع"،: "إن الفن حركة جماعية، وعلى الفنان أن يطور من نفسه ويجتهد ويخلص".

كما قالت إن الفنان كلما كان صادقا مع نفسه كلما زادت مصداقيته لدي الجمهور، موضحه إنه ا ليست مسؤولة عن إتيان الفرصة لها.

وتابعت: "أنا لست منتجة، لكن بشتغل بالعمق مش بالطول، وأما يجيلي الدور بقعد أحفر فيه مهما كان حجمه علشان يكون دور مختلف".