لاعب عربي على رادار برشلونة.. مفاجأة كبرى

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوان لابورتا، العمل على وجود الحلول اللازمة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، والعودة بالفريق إلى المستوى المطلوب مرة أخرى.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، على أن إدارة برشلونة تواصل الضغط من أجل الحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير، على أن زياش، قد خرج من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، الذي يوافق على رحيل اللاعب في يناير، سواء على سبيل الإعارة، أو حتي البيع النهائي.

ويرغب لابورتا، في الحصول على خدمات زياش في يناير المقبل، خاصه وان الفريق يُعاني من عديد الإصابات في الخط الأمامي، بالإضافة إلى الأزمة المالية الكبيرة التي عاني منها البلوغرانا منذ الموسم الماضي.

انضم زياش إلى تشيلسي في يناير 2020 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع البلوز خلال 40 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 5 آخرين.

