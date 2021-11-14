توشيبا تعلن الانقسام إلى 3 شركات مستقلة في إصلاح جذري

أعلنت شركة توشيبا اليابانية خططا للانقسام إلى ثلاث شركات مستقلة، في محاولة لاسترضاء المساهمين النشطاء الذين يطالبون بإصلاح جذري.

وقالت مصادر مطلعة، حسبما نقل موقع "جادجتس 360"، اليوم الأحد، إن هذه الخطط تمخضت عن مراجعة استراتيجية استمرت خمسة أشهر، التي أجريت بعد قضية حوكمة الشركات المدمرة للغاية، وتهدف جزئيا إلى تشجيع المساهمين النشطاء على الخروج.

ووفقا لموقع "جادجتس 360"، تعكس هذه الخطوة تحولا من جانب المجموعة الصناعية الزميلة جنرال إلكتريك، وستشهد توشيبا فصل أعمالها الأساسية; إذ سيتم وضع أقسام الطاقة والبنية التحتية في شركة واحدة; بينما ستشكل أعمال الأجهزة والتخزين العمود الفقري لشركة أخرى.

وستدير الثالثة حصة توشيبا في شركة رقائق التخزين "كيوجيا" وأصول أخرى. وعقب الإعلان عن الإصلاح الشامل، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 4 بالمئة; مما يسلط الضوء على خيبة أمل المستثمرين من الخطة.