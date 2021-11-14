توشيبا تعلن الانقسام إلى 3 شركات مستقلة في إصلاح جذري

الاقتصاد
توشيبا
توشيبا
Advertisements

أعلنت شركة توشيبا اليابانية خططا للانقسام إلى ثلاث شركات مستقلة، في محاولة لاسترضاء المساهمين النشطاء الذين يطالبون بإصلاح جذري.

وقالت مصادر مطلعة، حسبما نقل موقع "جادجتس 360"، اليوم الأحد، إن هذه الخطط تمخضت عن مراجعة استراتيجية استمرت خمسة أشهر، التي أجريت بعد قضية حوكمة الشركات المدمرة للغاية، وتهدف جزئيا إلى تشجيع المساهمين النشطاء على الخروج.

ووفقا لموقع "جادجتس 360"، تعكس هذه الخطوة تحولا من جانب المجموعة الصناعية الزميلة جنرال إلكتريك، وستشهد توشيبا فصل أعمالها الأساسية; إذ سيتم وضع أقسام الطاقة والبنية التحتية في شركة واحدة; بينما ستشكل أعمال الأجهزة والتخزين العمود الفقري لشركة أخرى.

وستدير الثالثة حصة توشيبا في شركة رقائق التخزين "كيوجيا" وأصول أخرى. وعقب الإعلان عن الإصلاح الشامل، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 4 بالمئة; مما يسلط الضوء على خيبة أمل المستثمرين من الخطة.

الاقتصاد
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

ثلاثي تشيلسي مطلوب في برشلونة

تشافي يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

لاعب عربي على رادار برشلونة.. مفاجأة كبرى

تشافي يسعى لضم نجم ريال مدريد.. تفاصيل مثيرة

موسيماني ينتظر قرار الكاف بتحدبد موعد السوبر الأفريقي

عاجل.. مكالمة النحاس تحسم رحيل نجم الأهلي

توشيبا تعلن الانقسام إلى 3 شركات مستقلة في إصلاح جذري

بريطانيا.. مكافحة الإرهاب تحقق في انفجار بليفربول أسفر عن قتيل