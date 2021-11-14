"حسيت إني بموت".. ألفت عمر تكشف عن تجربتها مع "كورونا"

توك شو
الفنانة ألفت عمر
الفنانة ألفت عمر
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قالت الفنانة ألفت عمر، إن عام 2020 سنة حلوة عليها خصوصًا وأنه منذ نهاية العام قدمت مسلسل "سكن البنات" وقدمت فيه دور البطولة، منوهة بأنها أصيبت بكورونا بعد 3 أيام فقط من التصوير.

وأضافت “عمر”، خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها أصيبت بمجموعة من الأعراض اعتبرتها فى البداية دور برد، ولكن الأعراض زادت عليها لتدخل إلى المستشفى لتتناول أدوية كثيرة، مضيفة: "الموضوع كان صعب وحسيت إني بموت".

وأوضحت أنها حصلت على الكورتيزون وحينها بدأت فى العودة للحياة مرة أخرى، لافتة إلى أنها ظلت تتلقى العلاج لمدة 17 يومًا بسبب تداعيات المرض.

وأشارت ألفت عمر إلى أن الموضوع لم يكن طبيعى، متابعة: "تخنت في الفترة دي بسبب الكورتيزون، ورجعت التصوير بعدها".

الفنانة ألفت عمر برنامج حلو الكلام فضائية صدى البلد الكورتيزون

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