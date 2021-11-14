تفاصيل رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل القطري.. ماهي وجهته الجديدة؟

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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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احتل اللاعب التونسي فرجاني ساسي قائمة تريندات جوجل اليوم الأحد الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢١، وذلك بعد ظهور تقارير عن رحيله عن الدوري القطري ليذهب الدوري السعودي.

 

تفاصيل رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل القطري

يقترب اللاعب التونسي فرجاني ساسي من الانضمام إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير ٢.٢٢ المقبل.

وأصبح فرجاني ساسي، لاعب الزمالك المصري السابق والدحيل القطري حاليا، أصبح قريبا من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين من أي وقت مضى.

وتشير تقارير سعودية، إلى أن أهلي جدة يريد تعويض رحيل اللاعب البرازيلي باولينيو، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي يعد الاختيار الأفضل للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التونسي فرجاني ساسي، خاض تجربة احتراف ناجحة مع الزمالك المصري وحقق معه العديد من البطولات قبل أن يترك النادي بسبب خلاف حول أجره.

لكن فرجاني ساسي لم يحقق نتائج كبيرة مع نادي الدحيل القطري، الذي يمكن أن يوافق على بيعه لنادي أهل جدة السعودي.

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