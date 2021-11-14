ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بالرياض

الاقتصاد
إنشاء أول مدينة غير
إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بالرياض
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أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية "، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون المدينة نموذجا ملهما لتطوير القطاع غير الربحي عالميا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وقال ولي العهد السعودي - في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - إن المدينة ستساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل; من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، وتضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة.

وأوضح أن المدينة ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل مركزا للمؤتمرات، ومتحفا علميا، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة، وستعمل على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.

وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة بولي العهد بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بنحو (3.4) كم مربع.

يذكر أن الإعلان عن المدينة جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة.

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