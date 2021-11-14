وزيرة الثقافة تعلن عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربي ببيت السحيمى

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربي والزخرفة تحت إشراف الفنان الكبير مسعد خضير البورسعيدي وذلك ببيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

وقالت إن وزارة الثقافة تقدم منحة مجانية للدراسة بها من خلال قطاع الصندوق لمدة عامين، حيث يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، علي يد نخبة من فناني الخط العربي، واضافت ان المدرسة تاتى ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم احد ملامحها المتمثلة فى فنون الخط العربي، واكدت ان المدرسة تستهدف خلق أجيال جديدة من فنانى هذا المجال الذي كان له اثر كبير علي الحضارة والفنون في العالم وتعزيز اساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية بالاضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الاجيال الجديدة علي تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

جدير بالذكر أن شروط الاشتراك بالمدرسة هي أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصل علي شهادة اتمام الدراسة الإعدادية علي الأقل، اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير 2022، علي أن تكون الدراسة ثلاث ايام اسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة حضور، كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة، ويتم التقديم من خلال ملىء الآستمارة الخاصة بالمبادرة علي الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع صندوق التنمية الثقافية أو من خلال استمارة الاشتراك المتوفرة ببيت السحيمي " بشارع المعز" وذلك حتي 16 ديسمبر 2021.