تداول 183 شاحنة و1168 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 183 شاحنة، و1168 طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأوضحت هيئة الموانئ أن الصادرات شملت 645 طن بضائع عامة، و158 شاحنة، كما بلغت الواردات 523 طن بضائع عامة و25 شاحنة.

وأشارت الهيئة إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (الحرية 1) بحمولة 57 شاحنة، والسفينة (دليلة) بحمولة 82 شاحنة،فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين (عمان وسيناء)، وغادرته السفينة (أيلة)، حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 523 طنا، وتصدير 19 شاحنة بحمولة 645 طنا، و16 سيارة ملاكي.