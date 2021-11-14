ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية لـ3.136 مليار دولار خلال 9 أشهر



ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنحو 18% بما يعادل 472 مليون دولار؛ لتسجل ما قيمته 3.136 مليار دولار مقابل 2.663 مليار دولار،خلال نفس الفترة من 2020 والتي بلغت 2663 مليون دولار.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة بلغت 386 مليون دولار،كما حقق الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو 49% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2021 نحو 330 مليون دولار بنسبة نمو 7%.

وأضاف التقرير أن الصادرات إلى "الدول العربية" احتلت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة 1.686 مليار دولار مستحوذة على 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 17% وقيمة نمو بلغت 239 مليون دولار، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 492 مليون دولار محقق نسبة نمو 33% مستحوذة 16% من إجمالي الصادرات،و "الدول الإفريقية غير العربية" بقيمة 300 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 1%،الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 166 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 23%.

وبلغت إلى باقي "المجموعات الدولية" قيمة 429 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

وفيما يتعلق بأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال 9 شهور فقد احتلت "المملكة العربية السعودية" المركز الأول بقيمة صادرات 241 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%،يليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 166 مليون دولار ونسبة نمو 23%وفي المرتبة الثالثة "ليبيا" بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 13%،فيما احتلت "الأردن" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 4%،تلاها" السودان" بقيمة 137 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%.

وأضاف أن الجزائر احتلت المرتبة السادسة بقيمة 134 مليون دولار محققة نسبة نمو 5%،تلاها المغرب بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 77%،ثم سوريا بقيمة 115 مليون دولار ونسبة نمو 94%،وجاءت اليمن في المرتبة التاسعة بقيمة 111 مليون دولار ونسبة تراجع 8%،وفي المركز العاشر جاءت الصين بقيمة 102 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 203% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وأشار إلى أن السودان احتلت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال 9 شهور مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 137 مليون دولار،وقيمة زيادة في الصادرات 80 مليون دولار،يليها الصين بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار،تلاها في المرتبة الثالثة المغرب بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار،ثم سوريا بقيمة صادرات 115 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 56 مليون دولار.

واحتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة الخامسة بقيمة صادرات 166 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار،ثم ألمانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار،ولبنان بقيمة صادرات 72 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 23 مليون دولار،وفلسطين بقيمة صادرات 92 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار،وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.