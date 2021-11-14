18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت المنطقة الاقتصادية - في بيان صادر اليوم الأحد - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.