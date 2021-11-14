مالي تفوز على أوغندا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

بوابة الفجر
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عزز المنتخب المالي لكرة القدم صدارته للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي تقام بقطر العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه الأوغندي 1 / صفر اليوم السبت في الجولة الأخيرة من المجموعة.

ويدين المنتخب المالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاليفا كوليبالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

ورفع المنتخب المالي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل وحيد.

في المقابل توقف رصيد منتخب أوغندا عند تسع نقاط في المركز الثاني، متلقيا خسارته الأولى مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات.

وكان المنتخب المالي ضمن تأهله للدور النهائي من التصفيات الأفريقية
 

مباريات كرة القدم الأفريقي قدم كأس العالم العام المقبل اليوم السبت كوليبالي المركز الثاني التصفيات الافريقية هدف المباراة يوم السبت تعادل
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