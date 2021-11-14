لأهالي أسوان.. طرق آمنة للوقاية من لدغات العقارب بعد موجة الطقس السيئ

تسبب الطقس السيئ في محافظة أسوان في فزع الأهالي، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بلدغات العقارب، حيث أصيب أكثر من 500 شخص في أسوان في آخر يومين بلدغات العقارب، لذلك نقدم لكم طرق آمنة للوقاية من علاج لدغات العقارب بعد موجة الطقس السيئ.

نصائح للوقاية من لدغات العقارب

وكانت العاصفة الثلجية التي ضربت أسوان أول أمس هي سبب خروج العقارب من جحورها حيث تتسبب الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو بشكل عام في خروج العقارب من جحورها وانتشارها في المنازل، وتتواجد في محافظة أسوان عدة أنواع سامة من العقارب والتي يمكن أن تؤدي لدغتها للوفاة في أسوأ الحالات، وفي هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح للوقاية مع لدغات العقارب في المنزل.