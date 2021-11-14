لأهالي أسوان.. طرق آمنة للوقاية من لدغات العقارب بعد موجة الطقس السيئ
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تسبب الطقس السيئ في محافظة أسوان في فزع الأهالي، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بلدغات العقارب، حيث أصيب أكثر من 500 شخص في أسوان في آخر يومين بلدغات العقارب، لذلك نقدم لكم طرق آمنة للوقاية من علاج لدغات العقارب بعد موجة الطقس السيئ.
نصائح للوقاية من لدغات العقارب
وكانت العاصفة الثلجية التي ضربت أسوان أول أمس هي سبب خروج العقارب من جحورها حيث تتسبب الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو بشكل عام في خروج العقارب من جحورها وانتشارها في المنازل، وتتواجد في محافظة أسوان عدة أنواع سامة من العقارب والتي يمكن أن تؤدي لدغتها للوفاة في أسوأ الحالات، وفي هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح للوقاية مع لدغات العقارب في المنزل.
- احرص على تفقد الأسرة جيدًا قبل خلودك للنوم فيها، قم بتفقد أسرة الأطفال بشكل جيد وابعدها قدر الإمكان عن الحوائط لأن العقارب بمقدورها التسلق.
- احرص على ارتداء جوارب سميكة قبل خلودك للنوم لأن طول إبرة العقرب عادة لا يتعدى بضع مليمترات، ويذكر بأن أكثر مكان في جسد الانسان يتم رصد إصابات بلدغات العقارب فيه هو منطقة الساق والقدمين لذلك احرص على حماية تلك المناطق.
- في الصباح احرص على تفقد أحذيتك وملابسك وتأكد من خلوها من العقارب لأن العقارب يمكنها الاختباء وسط الملابس وداخل الأحذية بسهولة.
- ضع بعض البرطمانات الزجاجية “زجاجية حصرًا” بجانب قواعد الأسرة لأن العقارب لا تستطيع تسلق الأسطح الزجاجية، وتأكد أيضًا من تخلصك من الديباجات الموجودة في تلك البرطمانات الزجاجية لأنها تسهل على العقارب التسلق والوصول اليك
- قم بتنظيف أي مكان به خردة أو بعض الكراكيب لأن العقارب غالبًا ستكون موجودة هناك.