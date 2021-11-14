غرفة أبوظبي تناقش فرص تعزيز الأعمال مع زامبيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع قنصلية جمهورية زامبيا لدى الدولة مجالات التعاون المشترك وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مجتمع الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وزامبيا، كما ناقش الجانبان سبل زيادة معدلات حجم التجارة البينية والشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، سعادة دنكان موليما القنصل العام لجمهورية زامبيا والوفد المرافق له في مقر الغرفة، بحضور هلال محمد الهاملي نائب المدير العام.

وأكد المهيري حرص الغرفة على تقوية مجالات تطوير التعاون التجاري وآليات التواصل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ودفعها إلى مراحل متقدمة، لا سيما مع دول القارة الأفريقية نظرًا للمقومات والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها، كالزراعة والتعدين والبنية التحتية والتعليم والسياحة والتعليم ومصادر المياه وغيرها.

وأشار إلى ان إمارة أبوظبي توفر للاستثمارات الأجنبية حزمة رائدة من التسهيلات والحوافز ما يشجعها على القدوم وعقد الشراكات التجارية مستفيدة من المناخ الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة، والأطر التشريعية والتنظيمية الاقتصادية الحديثة، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي وما تتمتع به من أمن واستقرار، وبيئة منفتحة ومتعددة الثقافات لممارسة الأعمال، الأمر الذي يسهم في فتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي واستشراف الفرص الاستثمارية التي تدعم معدلات التبادل التجاري بما يرقى للطموحات المشتركة لدى الجانبين الصديقين.

من جانبه قدم سعادة دنكان موليما نبذة حول أهم الفرص التجارية المتاحة في زامبيا، موضحًا ما تقدمه حكومته من تسهيلات محفزة للاستثمار الخارجي، داعيًا وأعضاء غرفة أبوظبي من رجال ورواد الأعمال والمستثمرين، لزيارة زامبيا والتعرف مباشرة على المشاريع الاستثمارية التي توفرها بلاده.