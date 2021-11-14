«التعاون الإسلامي» تدين المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي لتهديد الملاحة البحرية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد حركة الملاحة البحرية.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأحد- عن إدانته الشديدة للمحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

ودان الأمين العام ما فعلته ميليشيا الحوثي من زراعة لغم بحري في جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اكتشافه وتدميره، مؤكدًا أن زراعة الألغام البحرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر أمر خطير يهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.





وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن (التحالف العربي)، أعلن فى وقت سابق من اليوم، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"-: إزالة وتدمير ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائيا.

وشدد التحالف العربي، على أنّ الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تعتبر تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية.