أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-11-2021

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا في سوق الصاغة، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس الماضي، وتتراوح الزيادة ما بين 10 إلى 12 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 نحو 808 جنيهًا.



عيار 18 نحو 693 جنيهًا.



عيار 24 نحو 923 جنيهًا.



والجنيه الذهب سجل نحو 6464 جنيها.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاع كبير هذا الأسبوع سواء محليا أوعالميا.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت نحو 60 دولار، حيث وصل سعر الأوقية إلى نحو 1865 دولار وهو ما نعكس على سعر الذهب محليا ووصل سعر الجرام إلى 818 جنيها.

وعن هل الأفضل شراء الذهب أم بيعه هذه الفترة، عقب مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، "الذهب عمره ما زعل حد من وقت ما كان الجرام بجنيه حتى وصوله إلى 990 جنيه في أغسطس من العام الماضي.. الذهب من الاستثمارات الجيدة جدا ونشتري فأي وقت"..