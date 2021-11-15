اليوم.. بدء حظر دخول موظفي الدولة غير الملقحين لمقار عملهم والطلاب لجامعاتهم

تبدأ الحكومة اعتبارًا من اليوم الاثنين، تفعيل قرار حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والشركات المساهمة التى تشرف علها إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقبل دخول الموظف مقار عمله، من المقرر أن التحقق من حصوله على لقاح كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتجية تحليل PCR، حتى يتم السماح له بدخول مقر عمله.

وشملت تعليمات حظر دخول الموظفين إلى مقار الجهات المشار إليها إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءًا من يوم 1-12-2021.

الأمر لم بقتصر فقط على الموظفين، حيث تبدأ الجامعات في تطبيق نفس الإجراءات من اليوم، في إطار قرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وعدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

يأتى ذلك تزامنًا مع تخفيف الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية التى كانت قد فرضتها مع بداية ظهور الجائحة، حيث تم السماح بفتح دورات المياة بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب إنتهاء الصلاة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

بينما يستمر العمل بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء 1246 - 1469 - 1684- 1860- 2701 لسنة 2020 وقرارات 993- 1092- 1165- 1502 -2769 لسنة 2021 لحين صدور اشعار آخر وخضوع جميع الإجراءات الواردة بها للمتابعة لتقدير الموقف.