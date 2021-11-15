كيف تتجنب الإصابة بآلام الأسنان في الشتاء؟

من أكثر الأمور التي تزعج الكثيرين في فصل الشتاء الإصابة بمشاكل الأسنان وأهمها الحساسية من البرد، كما أنها تكون في أكثر حالات ضعفها، نظرا لأن قدرة الجسم على مقاومة ظروف المناخ تقل مما يؤثر على عمل جهاز المناعة.



يقول الدكتور يوسف جيرمن أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، آلام اللثة والأسنان من أكثر أنواع الألم التي يعاني منها الكثيرون والتي يصعب احتمالها، وفي فصل الشتاء يأتي شبح المرض الشديد ليطاردنا ليس فقط في أدوار الأنفلونزا المتكررة ولكن بآلام الفم والأسنان.

وأضاف أن إهمال صحة الأسنان في الشتاء يزيد من آلامها خاصة مع الإصابة بالتهاب اللثة وانتشار الأمراض الفطرية داخل التجويف الفموي.

ومن أهم خطوات التخلص من آلام الأسنان في الشتاء، أنه يجب غسل الأسنان يوميًا يجعل كل هذه الأمراض بعيدة عنك خاصة مع استخدام المعجون المضاد للحساسية والمناسب لك ويمكن التعرف عليه من طبيبة الأسنان، مع تقليل تناول الأطعمة الباردة كالآيس كريم، منعا للإصابة بأعصاب الأسنان.

وقال أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، تناول كميات كبيرة من الماء في الشتاء لا تفيد فقط فى نشاط الدورة الدموية في الجسم ولكنها تعمل على إزالة الرواسب السريعة من على الأسنان وتبعد التشققات عن منطقة الشفاة، ومع الشعور بمشكلة فى الأسنان لا بد من زيارة الطبيب المختص حتى لا يحدث تطور للألم وفقد أحد أسنانك أو مشكلات فى الأعصاب.



وأكد جيرمن، أنه يجب الحرص على استخدام مضمضة طبية في الصباح والمساء، فهي تساعد على حماية اللثة من الالتهابات، وتعمل على تطهير الأسنان من البكتيريا التي تتسبب في الجيوب التي تضعف الأسنان وترفع من درجة الحساسية في الشتاء.