ننشر درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 15-11-2021

ننشر لكم في السطور التالية، درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 15-11-2021، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، إليكم التالي:



درجات الحرارة اليوم في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في طنطا الصغرى 17 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 25



درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في بلطيم الصغرى 17 العظمى 26



درجات الحرارة اليوم في مطروح الصغرى 18 والعظمى 24



درجات الحرارة اليوم في السلوم الصغرى 16 والعظمى 24



درجات الحرارة اليوم في سيوة الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة اليوم في بورسعيد الصغرى 19 العظمى 26



درجات الحرارة اليوم في دمياط الصغرى 19 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في السويس الصغرى 19 والعظمى 27



درجات الحرارة اليوم في العريش الصغرى 19 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في رفح الصغرى 18 والعظمى 27



درجات الحرارة اليوم في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 27



درجات الحرارة اليوم في نخل الصغرى 11 العظمى 26



درجات الحرارة اليوم في نويبع الصغرى 21 والعظمى 25



درجات الحرارة اليوم في طابا الصغرى 20 والعظمى 25



درجات الحرارة اليوم في كاترين الصغرى 12 والعظمى 20



درجات الحرارة اليوم في الطور الصغرى 20 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة اليوم في مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم في بني سويف الصغرى 16 والعظمى 27



درجات الحرارة اليوم في المنيا الصغرى 16 والعظمى 27



درجات الحرارة اليوم في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم في سوهاج الصغرى 17 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم في قنا الصغرى 16 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم في أسوان الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة اليوم في أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31



درجات الحرارة اليوم في الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم في أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم في حلايب الصغرى 20 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 26