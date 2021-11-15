وزيرة الصناعة: تكليف يحيى الواثق بالله برئاسة جهاز التمثيل التجارى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتكليف الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك التجاري اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري ولمدة عام، وذلك خلفًا للدكتور أحمد مغاوري دياب، الذي سيتولى مهام عمله رئيسًا للمكتب التجاري المصري في جنيف.

وأكدت الوزيرة حرصها على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة بما يسهم فى تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، لافتةً إلى أهمية الدور المحورى لجهاز التمثيل التجارى المصرى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وإحدى الركائز لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.
 

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