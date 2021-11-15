26.5 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز خلال 2020

حافظت الدول العربية على مستويات مرتفعة من صـادرات الغاز الطبيعي المسـال خلال الربع الثالث من عام 2021، بعد الأداء الاسـتثنائي الذي حققته خلال الربع الأول والربع الثاني، حيث بلغ إجمالي صـادراتها نحو 26.5 مليون طن مقابل 25.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، بنسبة نمو على أسـاس سـنوي بلغت نحو 3.2 %، لكنه أقل من النمو الذي تحقق في الربع الثاني والذي بلغ نحو 11.1 %.

وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الثالث من عام 2021. وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " والذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، إلي أن هذا المستوى المرتفع من الصـادرات جاء، رغم التراجع الذي شهدته صـادرات دولة قطر، بفضـل تنامي الصـادرات من دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصـر العربية، مع استمرار تشغيل محطات الإسـالة في سلطنة عمان بكامل طاقاتها الإنتاجية، وتابع التقرير،أناستحوذت صادرات الدول العربية مجتمعة على حصة سـوقية عالمية بلغت قرابة 29.1%.