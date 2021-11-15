عايدة رياض تتصدر جوجل بعد ردها على زكريا بطرس

عايدة رياض، أثار الكاهن زكريا بطرس حالة من الاستنكار الشديد والاستهجان لما فعله من تطاول على النبي محمد "ص" لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على كلامه المسيئ.

عايدة رياض تتصدر

وتصدرت الفنانة عايدة رياض اليوم الاثنين المافق 15 نوفمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ردت على بطرس الذي أغضب الملايين في مصر والعالم.

هجوم عايدة رياض على الكاهن

وهاجمت عايدة رياض الكاهن الخارج عن النص والمسيء للإسلام والممسلمين بل للمنتمين إلى جميع الأديان، مستنكرة ما فعله في رسالة على مواقع التواصل.

رد عايدة رياض

وردت النجمة عايدة رياض من خلال منشور لها على حسابها الرسمي عبر "نستجرام"، بنشر صورة للكاهن زكريا بطرس وعليها علامة "إكس".

عاية رياض ترفض أي إساءة للدين الإسلامي

وعلقت عايدة رياض على الصورة ببعض الكلمات التي تضمنت "ارفض أي إساءة للدين الإسلامي فأنا احترمه جدا ومفيش حاجة هتقدر تعمل بينا فتنة ابدا".

احتفال عايدة رياض بالمولد النبوي

وأشارت عايدة رياض في ردها لى أنها مسيحية ولكنها تحتفل بالمولد النبوي مع جيرانيها دوما مضيفة: "كلنا واحد وعمر ما كان في ولا هيبقي في اختلاف بينا.. الدين لله وحده.. إلا رسول الله".

آخر أعمال عايدة رياض

وكشفت عايدة رياض عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2022 من خلال ممسلسها الجديد "ورد" والذي قدمه بمشاركة العديد من النجوم على رأسهم حنان مطاوع وتيام مصطفى قمر وأحمد صيام ونضال الشافعي.