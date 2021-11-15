البترول: مصر واحدة من أهم الدول عالميا فى تصدير الغاز

شارك اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول " أديبك 2021 " أحد أكبر الاحداث الخاصة بصناعة الطاقة العالمية والذى يعقد فى العاصمة الاماراتية خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2021، حيث يشارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت شعار "كشف الفرص الجديدة فى مجالات الطاقة" بمشاركة اكثر من 160 من وزراء البترول والطاقة ورؤساء كبريات شركات البترول والطاقة عالميًا إلى جانب العديد منالخبراءعلى مستوى العالم، حيث يحظى الحدث هذا العام بأهمية خاصة فى ظل انعقاده فى اعقاب انتهاء فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ فى جلاسكو COP26 ليكون أول منتدى عالمى يناقش نتائج القمة والدور الذى ستلعبه صناعة الطاقة فى مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة وتحقيق الاستدامة.

وخلال فعاليات الافتتاح شارك المهندس طارق الملا متحدثًا رئيسيًا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان " ديناميكيات السوق الجديد فى عالم طاقة متغير " والتى ضمت الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتى والمدير العام ورئيس مجموعة ادنوك الاماراتية والمهندس سهيل محمد بن فرج المزروعى وزير الطاقة بدولة الامارات، وسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية وشرى هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعى بالهند وبافيل يوريفيتش سوروكين نائب وزير الطاقة بروسيا الاتحادية.

واستعرض الملا خلال كلمته أمام المؤتمر التحولات الايجابية التى شهدها قطاع الغاز الطبيعى فى مصر خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتى جعلتها واحدة من اهم الدول عالميا فى تصدير الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بمعدل يصل إلى مليون طن خلال هذا الربع من العام، مشيرا إلى أن نجاح مصر فى التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مصدرة له وتخطيها التحديات التى كانت تواجه هذا القطاع دعمها بقوة لتبوء هذه المكانة خاصة وأنها نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى عام 2018 بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق وعدد من حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن ماتحققه مصر من نجاحات فى مجال تصدير الغاز الطبيعى وتحقيق عائدات يدعمها بقوة للإستثمار فى مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف فى مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.

وأضاف الملا أن تحقيق هدف التحول فى مجال الطاقة والحد من الإنبعاثات من أهم الاولويات امام صناعة البترول والغاز عالميًا، مؤكدا اهمية استمرار تضافر الجهود عالميا واقليميا فى صناعة البترول والغاز نحو التحول فى مجال الطاقة وادارة استخداماتها بالشكل الذى يحقق هذا الهدف فضلا عن تبنى استخدام احدث التكنولوجيات الرامية للوصول إلى اقل درجة من الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون.

وأكد الملا التزام مصر واستعدادها للتعاون والعمل المشترك مع الدول لتحقيق التحول فى مجال الطاقة لافتا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27فى شرم الشيخ، واستضافة الإمارات الشقيقة للقمة التالية فى العام الذى يليه يمثل فرصة جيدة للعمل سويا مع دول العالم من خلال مبادرات واقعية قابلة للتطبيق فى مواجهة التغير المناخى وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.

ويشارك قطاع البترول المصرى فى المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال الجناح المصرى والذى يضم عددا من شركات البترول المصرية لإستعراض الفرص الاستثمارية فى صناعة البترول والغاز وقدرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها والتوسع إقليميًا فى انشطتها الخارجية.