سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 15-11-2021 أمام الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 15-11-2021، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.31 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.12 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.37 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.82 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.82 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.37 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.08 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.
 

 

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