2.6 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليوم الاثنين النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2020 /2021.



ومن أهم المؤشرات هو 3.4 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى 2020 /2021 مقابل 3٬3 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.6%، ز2.5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 71٬8٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2020 /2021، مقابل 2.4 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 0.7 ٪، و28 جامعة تحتوى على 544 كلية منها 293 كلية نظرية بها عدد 1.9 مليون طالب بنسبة 76.5٪، و251 كلية عملية بها عدد 577.4 ألف طالب بنسبة 23٬5٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر، و102.7 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2020/ 2021.



وبالنسبة للجامعات الخاصة، هناك 221.7 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2020/2021 مقابل 207.2 ألف طالب عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 7 ٪، و28 جامعة تحتوى على 206 كلية منها 64 كلية نظـرية بعدد 57.2 ألف طالب بنسبة 25.8٪ من اجمالى طلاب الجامعات الخاصة، و142 كلية عملية بعدد 164.5 ألف طالب بنسبة 74.2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى 12.4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2020 / 2021.



وأضاف البيان، أن هناك 516.9 ألف طالب مقيدون بالمعاهد العليا الخاصة، يمثلون 15.1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالى عام 2020/2021 مقابل 479.1 ألف طالب عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.9٪، و8.9 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2020/2021.



وأوضح البيان أن هناك 31.8 ألف طالب مقيدون بالأكاديميـات يمثلون 0٬9٪ من إجمالي طلاب التعلـــيم العالي عام 2020 /2021، مقابل 26 ألف طالب عـام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 22.3٪، و2.2 ألف عضو هيئة تدريس بالأكاديميـات عام2020/2021، كما أن هناك 170.9 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالى عام 2020/2021 مقابل 162.1 ألف طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪، و2.5 ألف عضوهيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2020/2021.



أما المعاهد المتنوعة الخاصة، فهناك 23.8 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام2020 /2021 مقابل 22.8 ألف طالب عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪، و325 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2020/2021.