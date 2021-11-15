حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021 لمواليد برج الجوزاء.

برج الجوزاء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021

عاطفيًا: تفضل قضاء الوقت بمفردك مع كتاب جيد بعيدا عن شريك حياتك.

مهنيًا: تجد نفسك في منتصف اليوم متوترا، لذا حاول تجنب المشاكل الخاصة بالآخرين.

ماديًا: على الصعيد المالي، تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على تحديد مصدر دخلك.