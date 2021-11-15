حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021

عاطفيًا: احذر النميمة مع أصدقائك على شريك حياتك، تجنبا للحسد.

مهنيًا: احذر من النزاعات في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.

ماديًا: لا تتوقف عن العمل حتى تنتهي من مشروعك الخاص الذي بدأت فيه.