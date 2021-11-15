حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021 لمواليد برج العذراء.

برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021

عاطفيًا: يمكنك قضاء وقت لطيف مع شريك حياتك وتحضير عشاء رومانسي.

مهنيًا: تشعر بالتوتر الداخلي بخصوص عملك، ولكن حاول أن تتغلب على شعورك بأفضل مما تستطيع.

ماديًا: تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي، مما يصعب عليك التواصل مع الآخرين.