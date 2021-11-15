حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021

عاطفيًا: تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، لا تستسلم سريعا لمشاعرك السلبية.

مهنيًا: يوم رائع يمكنك قضاء وقت لطيف مع أصدقائك في العمل.

ماديًا: تعمل بطريقة جيدة للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي، وتشير جميع العلامات إلى أنك في الطريق الصحيح.