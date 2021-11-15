برج الجدي.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021 لمواليد برج الجدي.
برج الجدي.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-11-2021
اطفيًا: لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك، استمتع بها.
مهنيًا: كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.
ماديًا: تشعر بالضيق في بداية اليوم، لكن قبل نهايته ستنحل جميع المشاكل.