مي عاطف: تطوير الخدمات وتعظيم دور المرأة محاور مهمة في برنامج قائمة الخطيب

الفجر الرياضي
قائمة الخطيب
قائمة الخطيب
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قالت مي عاطف المرشحة للعضوية تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب  في انتخابات الأهلي المحدد لها 26 نوفمبر الجاري، إن ملف تطوير الخدمات في فروع النادي المختلفة يأتي علي رأس اولويات برنامج قائمة الخطيب وهناك ملفات يجري العمل على إعدادها  حاليا من خلال الجولات الانتخابية والاستماع لآراء اعضاء الجمعية العمومية بهدف دراستها وبلورتها واضافتها إلى البرنامج تمهيدا لتنفيذها فور الفوز بثقة الجمعية العمومية.


وأشارت مي عاطف إلى إنه ا تستمع لأراء أعضاء الجمعية العمومية وتسجيل افكارهم ومقترحاتهم وذلك بهدف دراستها جيدا والعمل علي تنفيذها واكدت ان العنصر النسائي بين اعضاء النادي يحظي بأهمية كبيرة من برنامج قائمة الخطيب الذي يتضمن عدة محاور تتعلق بتعظيم دور المرأة في النادي، وتطوير الخدمات المقدمة لها وتكثيف البرامج الصحية الخاصة بها بالاضافة إلي ندوات التوعية الصحية  والرحلات واقامة معارض الأسر المنتجة في مختلف فروع الأهلي.


وأوضحت مي عاطف أن الخطيب وجه أعضاء قائمته بإعداد ملف كامل بطلبات ومقترحات أولياء أمور اللاعبين واللاعبات في النادي لدراستها ووضعها ضمن أولويات البرنامج لتنفيذيها.


وأضافت مي عاطف أن كافة مقترحات الأعضاء وأولياء الأمور محل دراسة لبحث الية وطرق تنفيذها بما يتوافق مع طموحات الاعضاء خلال فترة زمنية محددة وفقا للأهمية خلال الفترة  المقبلة.


وتحظي قائمة محمود الخطيب بدعم وتأييد واضح من أعضاء الجمعية العمومية للأهلي وهو ما يظهر من تفاعل أعضاء وعضوات النادي خلال الجولات المخلتفة التي قامت بها القائمة.

 

وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيسوخالد مرتجي لأمانة الصندوق،وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند ‏مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف
 

مي عاطف قائمة محمود الخطيب انتخابات الاهلي برنامج قائمة الخطيب الأهلي
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